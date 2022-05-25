Три ракети по Кривому Рогу: окупанти атакували Дніпропетровщину

Травень, 25 в 7:55

Уранці 25 травня російські військові атакували Дніпропетровську область.

Три ракети загарбники випустили по Кривому Рогу.

Серйозних руйнувань зазнало промислове підприємство.

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– Інформацію щодо постраждалих уточнюємо, – зауважив після ворожої атаки очільник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

У Криворізькому районі РФ вкотре обстріляла з Ураганів Широківську та Апостолівську громади.

Людей не зачепило, проте Апостолове частково залишилося без світла.

Нагадаємо, що чотири крилаті ракети о 05.13 російські війська запустили по Запоріжжю.

Одну з них збили сили протиповітряної оборони.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 91-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Валентин Резніченко