Три ракети по Кривому Рогу: окупанти атакували Дніпропетровщину
Уранці 25 травня російські військові атакували Дніпропетровську область.
Три ракети загарбники випустили по Кривому Рогу.
Серйозних руйнувань зазнало промислове підприємство.
– Інформацію щодо постраждалих уточнюємо, – зауважив після ворожої атаки очільник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
У Криворізькому районі РФ вкотре обстріляла з Ураганів Широківську та Апостолівську громади.
Людей не зачепило, проте Апостолове частково залишилося без світла.
Нагадаємо, що чотири крилаті ракети о 05.13 російські війська запустили по Запоріжжю.
Одну з них збили сили протиповітряної оборони.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 91-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Валентин Резніченко