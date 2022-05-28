Май, 28 в 9:45

28 мая российские военные не прекращают обстреливать украинские населенные пункты.

Карта боевых действий в Украине на 28.05.2022

На Волынском и Полесском направлениях подразделения Вооруженных сил Белоруссии, охраняющие границу с Украиной, усилили маневровыми группами радиоэлектронной борьбы.

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По данным украинской стороны, в настоящее время в Беларуси идет подготовка офицеров запаса, которыми планируется укомплектовать подразделения Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны.

Кроме того, в район населенного пункта Лунинец Брестской области перемещен дивизион оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М, поэтому угроза ударов по украинским объектам инфраструктуры и подразделениям Сил обороны из Беларуси остается.

В Брянской и Курской областях РФ, что на Северском направлении, враг пытается усилить прикрытие участка украинско-российской границы.

На Слобожанском направлении россияне обстреливают подразделения украинских войск, чтобы помешать их продвижению в сторону государственной границы к северу и северо-востоку от Харькова.

На Харьковском направлении армия РФ обстреляла гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Терновая, Прудянка, Русские Тишки, Кутузовка, Варваровка, Петровка, Михайловка, Коробочкино и т. д.

На Славянском направлении в течение суток враг вел усиленную разведку, удерживал занятые позиции, пополнял потери и запасы, а также готовился к возобновлению наступления.

Также захватчики обстреливали из артиллерии гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Студенок, Святогорск, Богородичное, Карнауховка и Вернополье, а также наносили авиаудары в районе населенного пункта Долгенькое.

Попытались оккупанты при поддержке артиллерии развить наступление в районе Пасеки. Но, не преуспев, были вынуждены отойти.

На Донецком направлении враг прибегает к активным наступательным действиям.

Россияне открывают огонь по украинским подразделениям вдоль линии столкновения и наносят ракетные удары.

По состоянию на 28 мая армия РФ пытается закрепиться в районе Лимана. Для этого враг обстреливал из минометов и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Озерное и Диброва. Вблизи последнего села захватчики нанесли авиационные удары.

Неудачными для россиян стали штурмовые действия при поддержке артиллерии в районах населенных пунктов Северодонецк, Осколоновка, Тошковка на Северодонецком направлении.

Понеся потери, враг отошел на ранее занятые позиции.

Пытается РФ выйти в тылу ВСУ, нарушить пути логистического обеспечения и развить успех на Бахмутском направлении.

Но, не добившись успеха во время наступательных и штурмовых действий при поддержке минометов и артиллерии в районах населенных пунктов Нагорное, Васильевка, Камышеваха и Видродження, россияне отошли.

Враг обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Новоселовка Вторая, Веселое, Авдеевка, Пески и Красногоровка с привлечением артиллерии на Авдеевском направлении и нанес авиаудары по Яковлевке, Авдеевке, Веселому и Каменке.

На Кураховском направлении оккупанты развернули на огневых позициях реактивную и ствольную артиллерию, обстреливали позиции Сил обороны и гражданскую инфраструктуру вблизи Марьинки, Охотничьего и Павловки.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Времьевка, Полтавка, Червоное, Гуляйполе, Орехов, Каменское и других. Вражеская армейская авиация действовала близ Ольговского.

Силы обороны Украины нанесли значительные потери врагу и заставили их отступить в районах населенных пунктов Новополь и Новодаровка.

На Южнобужском направлении оккупанты удерживают занятые рубежи и оборудуют позиции третьего рубежа обороны.

Однако наступательные действия подразделений украинских войск нанесли урон врагу и заставили их занять оборону на невыгодных рубежах.

Захватчики обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Осокоровка, Нововоронцовка, Благодатное, Заря и Таврическое.

На Криворожском направлении россияне наращивают систему противовоздушной обороны и обеспечивают группировку снятыми с хранения устаревшими танками Т-62.

Потери РФ на 28 мая

личного состава – около 30 тыс. (+250),

танков ‒ 1 330 (+8),

боевых бронированных машин ‒ 3 258 (+12),

артиллерийских систем – 628 (+5),

реактивных систем залпового огня – 203 (+2),

средств противовоздушной обороны – 93,

самолетов – 207 (+1),

вертолетов – 174 (+4),

беспилотников оперативно-тактического уровня – 503,

крылатых ракет – 116 (+1),

кораблей (катеров) – 13,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 226,

специальной техники – 48.

Полномасштабная война в Украине длится уже 94-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ, ISW