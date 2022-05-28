Карта боевых действий на 28.05.2022 – ситуация на фронте
28 мая российские военные не прекращают обстреливать украинские населенные пункты.
Карта боевых действий в Украине на 28.05.2022
На Волынском и Полесском направлениях подразделения Вооруженных сил Белоруссии, охраняющие границу с Украиной, усилили маневровыми группами радиоэлектронной борьбы.
По данным украинской стороны, в настоящее время в Беларуси идет подготовка офицеров запаса, которыми планируется укомплектовать подразделения Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны.
Кроме того, в район населенного пункта Лунинец Брестской области перемещен дивизион оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М, поэтому угроза ударов по украинским объектам инфраструктуры и подразделениям Сил обороны из Беларуси остается.
В Брянской и Курской областях РФ, что на Северском направлении, враг пытается усилить прикрытие участка украинско-российской границы.
На Слобожанском направлении россияне обстреливают подразделения украинских войск, чтобы помешать их продвижению в сторону государственной границы к северу и северо-востоку от Харькова.
На Харьковском направлении армия РФ обстреляла гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Терновая, Прудянка, Русские Тишки, Кутузовка, Варваровка, Петровка, Михайловка, Коробочкино и т. д.
На Славянском направлении в течение суток враг вел усиленную разведку, удерживал занятые позиции, пополнял потери и запасы, а также готовился к возобновлению наступления.
Также захватчики обстреливали из артиллерии гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Студенок, Святогорск, Богородичное, Карнауховка и Вернополье, а также наносили авиаудары в районе населенного пункта Долгенькое.
Попытались оккупанты при поддержке артиллерии развить наступление в районе Пасеки. Но, не преуспев, были вынуждены отойти.
На Донецком направлении враг прибегает к активным наступательным действиям.
Россияне открывают огонь по украинским подразделениям вдоль линии столкновения и наносят ракетные удары.
По состоянию на 28 мая армия РФ пытается закрепиться в районе Лимана. Для этого враг обстреливал из минометов и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Озерное и Диброва. Вблизи последнего села захватчики нанесли авиационные удары.
Неудачными для россиян стали штурмовые действия при поддержке артиллерии в районах населенных пунктов Северодонецк, Осколоновка, Тошковка на Северодонецком направлении.
Понеся потери, враг отошел на ранее занятые позиции.
Пытается РФ выйти в тылу ВСУ, нарушить пути логистического обеспечения и развить успех на Бахмутском направлении.
Но, не добившись успеха во время наступательных и штурмовых действий при поддержке минометов и артиллерии в районах населенных пунктов Нагорное, Васильевка, Камышеваха и Видродження, россияне отошли.
Враг обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Новоселовка Вторая, Веселое, Авдеевка, Пески и Красногоровка с привлечением артиллерии на Авдеевском направлении и нанес авиаудары по Яковлевке, Авдеевке, Веселому и Каменке.
На Кураховском направлении оккупанты развернули на огневых позициях реактивную и ствольную артиллерию, обстреливали позиции Сил обороны и гражданскую инфраструктуру вблизи Марьинки, Охотничьего и Павловки.
На Новопавловском и Запорожском направлениях враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Времьевка, Полтавка, Червоное, Гуляйполе, Орехов, Каменское и других. Вражеская армейская авиация действовала близ Ольговского.
Силы обороны Украины нанесли значительные потери врагу и заставили их отступить в районах населенных пунктов Новополь и Новодаровка.
На Южнобужском направлении оккупанты удерживают занятые рубежи и оборудуют позиции третьего рубежа обороны.
Однако наступательные действия подразделений украинских войск нанесли урон врагу и заставили их занять оборону на невыгодных рубежах.
Захватчики обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Осокоровка, Нововоронцовка, Благодатное, Заря и Таврическое.
На Криворожском направлении россияне наращивают систему противовоздушной обороны и обеспечивают группировку снятыми с хранения устаревшими танками Т-62.
Потери РФ на 28 мая
- личного состава – около 30 тыс. (+250),
- танков ‒ 1 330 (+8),
- боевых бронированных машин ‒ 3 258 (+12),
- артиллерийских систем – 628 (+5),
- реактивных систем залпового огня – 203 (+2),
- средств противовоздушной обороны – 93,
- самолетов – 207 (+1),
- вертолетов – 174 (+4),
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 503,
- крылатых ракет – 116 (+1),
- кораблей (катеров) – 13,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 226,
- специальной техники – 48.
Полномасштабная война в Украине длится уже 94-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ, ISW