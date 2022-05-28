Карта бойових дій на 28.05.2022 – ситуація на фронті

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28 травня російські військові не припиняють обстрілювати українські населені пункти.

Карта бойових дій в Україні на 28.05.2022

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи Збройних сил Білорусь, що охороняють кордон з Україною, посилили маневровими групами радіоелектронної боротьби.

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За даними української сторони, нині в Білорусі триває підготовка офіцерів запасу, якими планують укомплектувати підрозділи Військово-повітряних сил та військ протиповітряної оборони.

Крім того, до району населеного пункту Лунінець Брестської області переміщено дивізіон оперативно-тактичного ракетного комплексу Іскандер-М, тому загроза ударів по українських об’єктах інфраструктури та підрозділах Сил оборони з Білорусі залишається.

У Брянській та Курській областях РФ, що на Сіверському напрямку, ворог намагається посилити прикриття ділянки українсько-російського кордону.

На Слобожанському напрямку росіяни обстрілюють підрозділи українських військ, щоб завадити їньому просуванню в бік державного кордону на північ та північний схід від Харкова.

На Харківському напрямку армія РФ обстріляла цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Тернова, Прудянка, Руські Тишки, Кутузівка, Варварівка, Петрівка, Михайлівка, Коробочкіно тощо та дистанційно мінувала місцевість на вірогідних напрямках дій Сил оборони.

На Слов’янському напрямку упродовж доби ворог вів посилену розвідку, утримував зайняті позиції, поповнював втрати та запаси, а також готувався до відновлення наступу.

Також загарбники обстрілювали з артилерії цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Студенок, Святогірськ, Богородичне, Карнаухівка та Вірнопілля, а також завдавали авіаударів в районі населеного пункту Довгеньке.

Спробували окупанти за підтримки артилерії розвинути наступ у районі Пасіки. Але, не досягнувши успіху, були змушені відійти.

На Донецькому напрямку ворог вдається до активних наступальних дій.

Росіяни відкривають вогонь по українських підрозділах уздовж лінії зіткнення та завдають ракетних ударів.

Станом на 28 травня армія РФ намагається закріпитись в районі Лиману. Для цього ворог обстрілював із мінометів і реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Озерне та Діброва. Поблизу останнього села загарбники завдали авіаційних ударів.

Невдалими для росіян стали штурмові дії за підтримки артилерії в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Осколонівка, Тошківка на Сєвєродонецькому напрямку.

Зазнавши втрат, ворог відійшов на раніше зайняті позиції.

Намагається РФ вийти до тилу ЗСУ, порушити шляхи логістичного забезпечення та розвинути успіх на Бахмутському напрямку.

Але, не досягнувши успіху під час наступальних та штурмових дій за підтримки мінометів та артилерії в районах населених пунктів Нагірне, Василівка, Комишуваха та Відродження, росіяни відійшли.

Ворог обстрілював цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Новобахмутівка, Новоселівка Друга, Веселе, Авдіївка, Піски та Красногорівка із залученням артилерії на Авдіївському напрямку та завдав авіаударів по Яковлівці, Авдіївці, Веселому й Кам’янці.

На Курахівському напрямку окупанти розгорнули на вогневих позиціях реактивну та ствольну артилерію, обстрілювали позиції Сил оборони та цивільну інфраструктуру поблизу Мар’їнки, Мисливського й Павлівки.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Времівка, Полтавка, Червоне, Гуляйполе, Оріхів, Кам’янське та інших. Ворожа армійська авіація діяла поблизу Ольгівського.

Сили оборони України завдали значних втрат ворогу та змусили їх відступити в районах населених пунктів Новопіль та Новодарівка.

На Південнобузькому напрямку окупанти утримують зайняті рубежі та обладнують позиції третього рубежу оборони.

Однак наступальні дії підрозділів українських військ завдали втрат ворогу та змусили їх зайняти оборону на невигідних рубежах.

Загарбники обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Осокорівка, Нововоронцовка, Благодатне, Зоря й Таврійське.

На Криворізькому напрямку росіяни нарощують систему протиповітряної оборони та забезпечують угруповання знятими зі зберігання застарілими танками Т-62.

Втрати РФ на 28 травня

особового складу – близько 30 тис. (+250),

танків ‒ 1 330 (+8),

бойових броньованих машин ‒ 3 258 (+12),

артилерійських систем – 628 (+5),

реактивних систем залпового вогню – 203 (+2),

засобів протиповітряної оборони – 93,

літаків – 207 (+1),

гелікоптерів – 174 (+4),

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 503,

крилатих ракет – 116 (+1),

кораблів (катерів) – 13,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 226,

спеціальної техніки – 48.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 94-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ, ISW