Май, 28 в 8:36

Из-за значительных потерь российские оккупанты были вынуждены отступить в районе Северодонецка, Тошковки и Осколоновки. Но они не оставляют попыток выйти в тыл наших войск и нарушить логистическое обеспечение Луганщины.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, россиян удалось сдвинуть на ранее занятые позиции.

Также глава Луганской ОВА добавил, что поврежден еще один мост между Северодонецком и Лисичанском, но проезд между городами сохраняется.

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Оккупанты отступили в районе Северодонецка из-за значительных потерь — Гайдай / 5 фотографий

В целом Северодонецк российские войска в упор обстреливали несколько раз, по меньшей мере трижды – очень мощно, местами начинались уличные бои.

В результате вражеского обстрела повреждено 14 многоэтажек. Также серьезно обстрелян близлежащий поселок Синецкий, который местные часто называют хутором.

Кроме того, зафиксированы разрушения в других городах Луганщины: девять домов в Горском, по четыре – в Золотом и Лисичанске. А также в пгт Врубовка – 12, селе Орехово – два.

За минувшие сутки украинские военные отбили восемь атак врага, уничтожили пять танков, 10 единиц боевой бронированной техники и четыре вражеских автомобиля. Подразделения ПВО уничтожили БпЛА типа Орлан-10.

Фото: Сергей Гайдай