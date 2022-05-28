Травень, 28 в 8:36

Через значні втрати російські окупанти були вимушені були відступити в районі Сєвєродонецька, Тошківки та Осколонівки. Але вони не полишають спроб вийти в тил наших військ та порушити логістичне забезпечення Луганщини.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, росіян вдалося потиснути на раніше зайняті позиції.

Також голова Луганської ОВА додав, що пошкоджено ще один міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом, але проїзд між містами зберігається.

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Окупанти відступили в районі Сєвєродонецька через значні втрати – Гайдай / 5 фотографий

Загалом Сєвєродонецьк російські війська впритул обстрілювала декілька разів, щонайменше тричі – дуже потужно, подекуди розпочиналися вуличні бої.

Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено 14 багатоповерхівок. Також серйозно обстріляне прилегле селище Синецький, яке місцеві часто називають хутором.

Крім того, зафіксовані руйнування в інших містах Луганщини: дев’ять будинків в Гірському, по чотири – в Золотому та Лисичанську. А також у смт Врубівка – 12, селі Оріхове – два.

За минулу добу українські військові відбили вісім атак ворога, знищили п’ять танків, 10 одиниць бойової броньованої техніки та чотири ворожих автомобіля. Підрозділи ППО знищили БпЛА типу Орлан-10.

Фото: Сергій Гайдай