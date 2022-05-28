Май, 28 в 7:17

На 94-е сутки полномасштабной войны российские военные продолжают прибегать к активным действиям на Востоке Украины.

Военные РФ пытаются закрепиться в районе Лимана Донецкой области.

Чтобы достичь цели, российские захватчики продолжают обстреливать из минометов и реактивных систем залпового огня районы сел Озерное и Диброва.

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Вблизи последнего населенного пункта враг нанес авиационные удары.

При поддержке артиллерии оккупанты прибегают к штурмовым действиям в районах Северодонецка, Осколоновки и Тошковки на Северодонецком направлении.

Однако, не достигнув успеха, российским захватчикам пришлось отойти на ранее занятые позиции.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 94-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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