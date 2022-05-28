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Факти / Україна

РФ не має успіхів у Сєвєродонецьку та намагається закріпитися в Лимані – Генштаб ЗСУ

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

На 94-ту добу повномасштабної війни російські військові й надалі вдаються до активних дій на Сході України.

Військові РФ намагаються закріпитись у районі Лиману Донецької області.

Щоб досягти мети, російські загарбники продовжують обстрілювати з мінометів та реактивних систем залпового вогню райони сіл Озерне та Діброва.

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Поблизу останнього населеного пункту ворог завдав авіаційних ударів.

За підтримки артилерії вдаються до штурмових дій окупанти в районах Сєвєродонецька, Осколонівки й Тошківки на Сєвєродонецькому напрямку.

Однак, не досягнувши успіху, російським загарбникам довелось відійти на раніше зайняті позиції.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 94-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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