РФ не має успіхів у Сєвєродонецьку та намагається закріпитися в Лимані – Генштаб ЗСУ
На 94-ту добу повномасштабної війни російські військові й надалі вдаються до активних дій на Сході України.
Військові РФ намагаються закріпитись у районі Лиману Донецької області.
Щоб досягти мети, російські загарбники продовжують обстрілювати з мінометів та реактивних систем залпового вогню райони сіл Озерне та Діброва.
Поблизу останнього населеного пункту ворог завдав авіаційних ударів.
За підтримки артилерії вдаються до штурмових дій окупанти в районах Сєвєродонецька, Осколонівки й Тошківки на Сєвєродонецькому напрямку.
Однак, не досягнувши успіху, російським загарбникам довелось відійти на раніше зайняті позиції.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 94-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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