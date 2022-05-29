Мародерят, не скрываясь: оккупанты вывозят из Мариуполя сталь и металлопрокат

Май, 29 в 14:54

Советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко в воскресенье, 19 мая, сообщил у себя в Telegram, что российские агрессоры, не скрываясь, вывозят из Мариуполя украинскую сталь и металлопрокат.

– Продолжается загрузка украинской рулонной стали/металлопроката в Мариупольском торговом порту. Вчера при поддержке и сопровождении российских военных в акваторию порта зашло российское грузовое судно типа река-море РМ3 класса Славутич под российским флагом, порт приписки – Ростов-на-Дону. Вторые сутки стоят под загрузкой, – рассказал Андрющенко.

Он уточнил, что предварительно порт назначения, куда россияне собираются вывозить награбленное – Ростов-на-Дону.

– Очередной факт официального мародерства Россией как государством. Уже даже никто не прячется, – отметил он.