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Факти / Україна

Мародерять, не ховаючись: окупанти вивозять із Маріуполя сталь та металопрокат

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Мародерять, не ховаючись: окупанти вивозять із Маріуполя сталь та металопрокат

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у неділю, 19 травня, повідомив у себе в Telegram, що російські агресори, не ховаючись, вивозять із Маріуполя українську сталь та металопрокат.

– Триває завантаження української рулонної сталі/металопрокату в Маріупольському торговому порту. Вчора за підтримки та супроводу російських військових до акваторії порту зайшло російське вантажне судно типу річка-море РМ3 класу Славутич під російським прапором, порт приписки – Ростов-на-Дону. Друга доба стоїть під завантаженням, – розповів Андрющенко.

Він уточнив, що попередньо порт призначення, куди росіяни збираються вивозити награбоване – Ростов-на-Дону.

– Ще один факт офіційного мародерства Росією як державою. Вже навіть ніхто не ховається, – наголосив він.

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