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Факты / Украина / Общество
Евгения Шапоренко |
Ракетный удар по Сумской области и взрыв боеприпасов в Донецке: что происходит на 95-е сутки войны (онлайн)

Ракетный удар по Сумской области и взрыв боеприпасов в Донецке: что происходит на 95-е сутки войны (онлайн)

Российские войска за последние сутки нанесли два ракетных удара. Первый пришелся на Николаев. В результате чего один человек погиб, еще восемь получили ранения. Также россияне ударили по Сумщине, пострадала одна женщина.

Российские войска продолжают пытаться продвинуться на админграницы Луганской области.

Президент Франции Эммануэль Макрон и немецкий канцлер Олаф Шольц пытались уговорить главу РФ Владимира Путина на прямые переговоры с Владимиром Зеленским.

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00:36 - 29 мая

В Северодонецке не прекращаются вражеские обстрелы, однако оккупанты не установили контроль над городом. Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

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00:33 - 29 мая

Литовский журналист Андрюса Тапинас собрал для украинских защитников €5 миллионов на беспилотник Байрактар.

Об этом сам журналист сообщил во время своего последнего стрима в Facebook.

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00:00 - 29 мая

В Донецке взорвался склад боеприпасов российских оккупантов. По предварительным данным, вооружение россияне разместили на территории коксохимическом заводе.

 

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