Ракетный удар по Сумской области и взрыв боеприпасов в Донецке: что происходит на 95-е сутки войны (онлайн)

Российские войска за последние сутки нанесли два ракетных удара. Первый пришелся на Николаев. В результате чего один человек погиб, еще восемь получили ранения. Также россияне ударили по Сумщине, пострадала одна женщина.

Российские войска продолжают пытаться продвинуться на админграницы Луганской области.

Президент Франции Эммануэль Макрон и немецкий канцлер Олаф Шольц пытались уговорить главу РФ Владимира Путина на прямые переговоры с Владимиром Зеленским.