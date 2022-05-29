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Факты / Украина

Откроет ящик Пандоры: Подоляк о том, что произойдет в случае победы РФ

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Михайло Подоляк
Фото: Офис президента

Война в Украине – это не локальный конфликт или гуманитарный кризис. Это вопрос, каким будет мир завтра.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в ответ на упреки, почему мир уделяет Украине больше внимания, чем Африке и Востоку.

Он подчеркнул, что такой нарратив продвигают российские агенты влияния. По мнению Подоляка, только российские варвары могут взвешивать трагедии на весах.

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— Если позволить России победить, это откроет ящик Пандоры и отбросит человечество в темные века. Каждый лицемерный автократ сможет провоцировать территориальные конфликты, захватывать страны, уничтожать народы. Остановить Россию – общая миссия цивилизованных стран. Время еще есть, но пора поторопиться, — объяснил советник главы Офиса президента.

Ранее Михаил Подоляк уже объяснял, что Россия доказала, что является страной-варваром, который угрожает мировой безопасности. Поэтому он убежден, что РФ нужно остановить общей силой, ведь это вопрос не Украины, а сохранения мирового порядка.

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