Май, 29 в 13:13

Война в Украине – это не локальный конфликт или гуманитарный кризис. Это вопрос, каким будет мир завтра.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в ответ на упреки, почему мир уделяет Украине больше внимания, чем Африке и Востоку.

Он подчеркнул, что такой нарратив продвигают российские агенты влияния. По мнению Подоляка, только российские варвары могут взвешивать трагедии на весах.

Сейчас смотрят

— Если позволить России победить, это откроет ящик Пандоры и отбросит человечество в темные века. Каждый лицемерный автократ сможет провоцировать территориальные конфликты, захватывать страны, уничтожать народы. Остановить Россию – общая миссия цивилизованных стран. Время еще есть, но пора поторопиться, — объяснил советник главы Офиса президента.

«Чому світ приділяє Україні більше уваги, ніж Африці та Сходу?» – такий наратив просувають ???????? агенти впливу. Тільки російські варвари можуть зважувати трагедії на вагах. Війна в ???????? – це не локальний конфлікт чи гуманітарна криза. Це питання, яким буде світ завтра. (1/2) — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 29, 2022

Ранее Михаил Подоляк уже объяснял, что Россия доказала, что является страной-варваром, который угрожает мировой безопасности. Поэтому он убежден, что РФ нужно остановить общей силой, ведь это вопрос не Украины, а сохранения мирового порядка.