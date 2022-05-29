Травень, 29 в 13:13

Війна в Україні – це не локальний конфлікт чи гуманітарна криза. Це питання, яким буде світ завтра.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у відповідь на закиди чому світ приділяє Україні більше уваги, ніж Африці та Сходу.

Він наголосив, що такий наратив просувають російські агенти впливу. На думку Подоляка, тільки російські варвари можуть зважувати трагедії на вагах.

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– Якщо дозволити Росії перемогти, це відкриє скриньку Пандори й відкине людство у темні віки. Кожен лицемірний автократ зможе провокувати територіальні конфлікти, захоплювати країни, нищити народи. Зупинити Росію – спільна місія цивілізованих країн. Час ще є, але час поквапитися, – пояснив радник голови Офісу президента.

«Чому світ приділяє Україні більше уваги, ніж Африці та Сходу?» – такий наратив просувають ???????? агенти впливу. Тільки російські варвари можуть зважувати трагедії на вагах. Війна в ???????? – це не локальний конфлікт чи гуманітарна криза. Це питання, яким буде світ завтра. (1/2) — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 29, 2022

Раніше Михайло Подоляк вже пояснював, що Росія довела, що є країною-варваром, який загрожує світовій безпеці. Тому він переконаний, що РФ потрібно зупинити спільною силою, адже це питання не України, а збереження світового порядку.