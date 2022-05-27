Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество

Россия делает беднее каждого в Европе и провоцирует голод в Азии — Подоляк

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Михайло Подоляк
Фото: Офис президента

Россия доказала, что является страной-варваром, который угрожает мировой безопасности. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В Twitter он написал, что сегодня мир мог бы говорить об изменении климата, искусственном интеллекте или поиске экзопланет, но вместо этого говорит “об обстрелах городов, изнасиловании женщин и краже зерна”.

— Будто живем во времена Чингисхана. Все потому, что одна страна решила искоренить целую нацию в центре Европы и присвоить ее землю, – написал Подоляк.

Он подчеркнул, что Россию нужно остановить общей силой, ведь “это вопрос не Украины, это вопрос сохранения мирового порядка”.

Сейчас смотрят

— Россия доказала, что является страной-варваром, угрожающим мировой безопасности. Нелогичным, непоследовательным, неадекватным. Россия делает беднее каждого в Европе и провоцирует голод в Азии. Россию нужно остановить силой вместе. Это вопрос не Украины, это вопрос сохранения мирового порядка.

Ранее Подоляк объяснил, почему в Кремле так настаивают на продолжении переговоров между делегациями Украины и России.

По его словам, переговорный процесс между Украиной и Россией может быть разблокирован по двум причинам. Среди прочего это может произойти тогда, когда элита России начнет адекватно воспринимать себя.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка