Май, 27 в 17:42

Россия доказала, что является страной-варваром, который угрожает мировой безопасности. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В Twitter он написал, что сегодня мир мог бы говорить об изменении климата, искусственном интеллекте или поиске экзопланет, но вместо этого говорит “об обстрелах городов, изнасиловании женщин и краже зерна”.

— Будто живем во времена Чингисхана. Все потому, что одна страна решила искоренить целую нацию в центре Европы и присвоить ее землю, – написал Подоляк.

Он подчеркнул, что Россию нужно остановить общей силой, ведь “это вопрос не Украины, это вопрос сохранения мирового порядка”.

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— Россия доказала, что является страной-варваром, угрожающим мировой безопасности. Нелогичным, непоследовательным, неадекватным. Россия делает беднее каждого в Европе и провоцирует голод в Азии. Россию нужно остановить силой вместе. Это вопрос не Украины, это вопрос сохранения мирового порядка.

Росія довела, що є країною-варваром, який загрожує світовій безпеці. Нелогічним, непослідовним, неадекватним. Росія робить біднішим кожного у Європі та провокує голод в Азії. потрібно зупинити силою разом. Це питання не України, це питання збереження світового порядку. (2/2) — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 27, 2022

Ранее Подоляк объяснил, почему в Кремле так настаивают на продолжении переговоров между делегациями Украины и России.

По его словам, переговорный процесс между Украиной и Россией может быть разблокирован по двум причинам. Среди прочего это может произойти тогда, когда элита России начнет адекватно воспринимать себя.