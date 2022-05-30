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Факты / Украина

Обмен пленных передали под юрисдикцию ГУР и СБУ – Верещук

Анастасия Гевко, редактор ленты
Обмен пленных передали под юрисдикцию ГУР и СБУ – Верещук

Министр реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что решения вопросов обмена пленных передали под юрисдикцию Главного управления разведки Минобороны и СБУ.

– Свой функционал по обмену военнопленными передаю Главному управлению разведки Минобороны. Соответствующие реестры созданы, организационные вопросы отработаны, коммуникационные каналы отлажены. В дальнейшем обмены военнопленными – это совместная работа ГУР и СБУ, – отметила Верещук в заявлении, опубликованном на ее странице в Telegram в понедельник, 30 мая.

Она уточнила, что Министерство реинтеграции останется ответственным за содержание реестров военнопленных и работу с профильными международными организациями.

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