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Факти / Україна

Обмін полонених передали під юрисдикцію ГУР та СБУ – Верещук

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Обмін полонених передали під юрисдикцію ГУР та СБУ – Верещук

Міністр реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук заявила, що вирішення питань обміну полонених передали під юрисдикцію Головного управління розвідки Міноборони та СБУ.

– Свій функціонал обміну військовополоненими передаю Головному управлінню розвідки Міноборони. Відповідні реєстри створено, організаційні питання відпрацьовано, комунікаційні канали налагоджено. Надалі обміни військовополоненими – це спільна робота ГУР та СБУ, – зазначила Верещук у заяві, опублікованій на її сторінці у Telegram в понеділок, 30 травня.

Вона уточнила, що Міністерство реінтеграції залишиться відповідальним за утримання реєстрів військовополонених, а також за роботу з профільними міжнародними організаціями.

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