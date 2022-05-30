Обмін полонених передали під юрисдикцію ГУР та СБУ – Верещук

Травень, 30 в 17:12

Міністр реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук заявила, що вирішення питань обміну полонених передали під юрисдикцію Головного управління розвідки Міноборони та СБУ.

– Свій функціонал обміну військовополоненими передаю Головному управлінню розвідки Міноборони. Відповідні реєстри створено, організаційні питання відпрацьовано, комунікаційні канали налагоджено. Надалі обміни військовополоненими – це спільна робота ГУР та СБУ, – зазначила Верещук у заяві, опублікованій на її сторінці у Telegram в понеділок, 30 травня.

Вона уточнила, що Міністерство реінтеграції залишиться відповідальним за утримання реєстрів військовополонених, а також за роботу з профільними міжнародними організаціями.