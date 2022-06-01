Июнь, 01 в 19:03

В Луганской области российские войска ведут штурмовые действия в Северодонецке. Здесь враг имеет частичный успех, установив контроль над восточной частью города.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ 1 июня.

По его данным, на Бахмутском направлении противник пытался взять штурмом Камышеваху, но безуспешно.

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– На Славянском направлении враг обстрелял из артиллерии наши подразделения в районах населенных пунктов Святогорск и Родное. Вел наступление в направлении Долгенького и Дибровного, понес потери и отошел, — говорится в сводке.

На Донецком направлении РФ нанесла авиаудары в районах Авдеевки, Нью-Йорка, Новоселовки, Щербаков, вблизи населенных пунктов Роты и Покровское.

На временно занятых территориях, в частности в городе Берислав, оккупанты организовали ремонт военной техники в цехах местного машиностроительного завода.

Практически на всех захваченных территориях россияне заблокировали доступ местного населения к украинским операторам мобильной связи и к интернету.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: Сергій Гайдай