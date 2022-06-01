Российские войска установили контроль над восточной частью Северодонецка – Генштаб
В Луганской области российские войска ведут штурмовые действия в Северодонецке. Здесь враг имеет частичный успех, установив контроль над восточной частью города.
Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ 1 июня.
По его данным, на Бахмутском направлении противник пытался взять штурмом Камышеваху, но безуспешно.
– На Славянском направлении враг обстрелял из артиллерии наши подразделения в районах населенных пунктов Святогорск и Родное. Вел наступление в направлении Долгенького и Дибровного, понес потери и отошел, — говорится в сводке.
На Донецком направлении РФ нанесла авиаудары в районах Авдеевки, Нью-Йорка, Новоселовки, Щербаков, вблизи населенных пунктов Роты и Покровское.
На временно занятых территориях, в частности в городе Берислав, оккупанты организовали ремонт военной техники в цехах местного машиностроительного завода.
Практически на всех захваченных территориях россияне заблокировали доступ местного населения к украинским операторам мобильной связи и к интернету.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Фото: Сергій Гайдай