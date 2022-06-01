Червень, 01 в 19:03

В Луганській області російські війська ведуть штурмові дії у Сєвєродонецьку. Тут ворог має частковий успіх, встановивши контроль над східною частиною міста.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ 1 червня.

За його даними, на Бахмутському напрямку противник намагався взяти штурмом Комишуваху, але безуспішно.

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– На Слов’янському напрямку ворог обстріляв з артилерії наші підрозділи в районах населених пунктів Святогірськ та Рідне. Вів наступ у напрямку Довгенького та Дібрівного, зазнав втрат та відійшов, – йдеться у зведенні.

На Донецькому напрямку РФ завдала авіаударів у районах Авдіївки, Нью-Йорка, Новоселівки, Щербаків, поблизу населених пунктів Роти та Покровське.

На тимчасово зайнятих територіях, зокрема в місті Берислав, окупанти організували ремонт військової техніки в цехах місцевого машинобудівного заводу.

Практично на всіх захоплених територіях росіяни заблокували доступ місцевого населення до українських операторів мобільного зв’язку та до інтернету.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Сергій Гайдай