Російські війська встановили контроль над східною частиною Сєвєродонецька – Генштаб
В Луганській області російські війська ведуть штурмові дії у Сєвєродонецьку. Тут ворог має частковий успіх, встановивши контроль над східною частиною міста.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ 1 червня.
За його даними, на Бахмутському напрямку противник намагався взяти штурмом Комишуваху, але безуспішно.
– На Слов’янському напрямку ворог обстріляв з артилерії наші підрозділи в районах населених пунктів Святогірськ та Рідне. Вів наступ у напрямку Довгенького та Дібрівного, зазнав втрат та відійшов, – йдеться у зведенні.
На Донецькому напрямку РФ завдала авіаударів у районах Авдіївки, Нью-Йорка, Новоселівки, Щербаків, поблизу населених пунктів Роти та Покровське.
На тимчасово зайнятих територіях, зокрема в місті Берислав, окупанти організували ремонт військової техніки в цехах місцевого машинобудівного заводу.
Практично на всіх захоплених територіях росіяни заблокували доступ місцевого населення до українських операторів мобільного зв’язку та до інтернету.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Фото: Сергій Гайдай