Июнь, 01 в 14:31

Премьер-министр Денис Шмыгаль надеется, что до конца июня Украина подпишет соглашение о присоединении к Конвенции о процедуре совместного транзита со странами Евросоюза, то есть так называемый таможенный безвиз.

– После получения общего авиационного пространства, после присоединения к общей европейской энергосети наша следующая амбициозная цель – в течение следующего месяца получить подписание соглашения о NCTS, о совместном таможенном пространстве с Европейским Союзом, что даст доступ к общим базам данных, – сказал глава правительства в интервью польскому TVP INFO.

По его словам, сейчас также идет подготовка соглашения о совместном таможенном контроле с ЕС.

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В мае Шмыгаль говорил, что Украина уже применяет новую компьютеризированную систему транзита NCTS, поэтому технически готова присоединиться к Конвенции о процедуре совместного транзита.

По его словам, это значительно упростит прохождение таможни и ускорит поток товаров.

Государственная таможенная служба в прошлом году начала внедрять NCTS.