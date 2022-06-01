Червень, 01 в 14:31

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сподівається, що до кінця червня Україна підпише угоду про приєднання до Конвенції про процедуру спільного транзиту з країнами Євросоюзу, тобто так званий митний безвіз.

– Після отримання спільного авіаційного простору, після приєднання до спільної європейської енергомережі наша наступна амбіційна мета – протягом наступного місяця отримати підписання угоди про NCTS, про спільний митний простір з Європейським Союзом, що дасть доступ до спільних баз даних, – сказав глава уряду в інтерв’ю польському TVP INFO.

За його словами, зараз також триває підготовка угоди про спільний митний контроль з ЄС.

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У травні Шмигаль говорив, що Україна вже застосовує нову комп’ютеризовану система транзиту NCTS, тому технічно готова приєднатися до Конвенції про процедуру спільного транзиту.

За його словами, це значно спростить проходження митниці та пришвидшить потік товарів.

Державна митна служба минулого року розпочала запроваджувати NCTS.