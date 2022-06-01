ВСУ освободили на Херсонщине более 20 населенных пунктов – глава ОВА

Июнь, 01 в 19:20

По словам главы Херсонской ОВА Геннадия Лагуты, в Херсонской области со стороны Днепропетровской области уже освобождено от российской оккупации более 20 населенных пунктов.

Об этом Лагута заявил в эфире национального телемарафона в среду, 1 июня.

– Возле Днепропетровской области освобождены более 20 населенных пунктов, – сказал Лагута.

По его словам, ВСУ продолжают идти вперед, освобождая Херсонскую область. При этом, как отмечает Лагута, Херсонщину покинуло около половины населения.

Сейчас смотрят

Напомним, на юге Украины на линии столкновения с российскими захватчиками продолжаются боевые действия. Так, в некоторых местах украинские защитники пошли в контрнаступление, однако оккупанты пытаются противостоять им, для чего были взорваны мосты через реку Ингулец в районе Давыдового Брода и Большой Александровки.

Фото: Людмила Денисова