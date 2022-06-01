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Факты / Украина

ВСУ освободили на Херсонщине более 20 населенных пунктов – глава ОВА

Анастасия Гевко, редактор ленты
херсонщина

По словам главы Херсонской ОВА Геннадия Лагуты, в Херсонской области со стороны Днепропетровской области уже освобождено от российской оккупации более 20 населенных пунктов.

Об этом Лагута заявил в эфире национального телемарафона в среду, 1 июня. 

– Возле Днепропетровской области освобождены более 20 населенных пунктов, – сказал Лагута.

По его словам, ВСУ продолжают идти вперед, освобождая Херсонскую область. При этом, как отмечает Лагута, Херсонщину покинуло около половины населения. 

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Напомним, на юге Украины на линии столкновения с российскими захватчиками продолжаются боевые действия. Так, в некоторых местах украинские защитники пошли в контрнаступление, однако оккупанты пытаются противостоять им, для чего были взорваны мосты через реку Ингулец в районе Давыдового Брода и Большой Александровки.

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Фото: Людмила Денисова

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