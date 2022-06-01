ВСУ освободили на Херсонщине более 20 населенных пунктов – глава ОВА
По словам главы Херсонской ОВА Геннадия Лагуты, в Херсонской области со стороны Днепропетровской области уже освобождено от российской оккупации более 20 населенных пунктов.
Об этом Лагута заявил в эфире национального телемарафона в среду, 1 июня.
– Возле Днепропетровской области освобождены более 20 населенных пунктов, – сказал Лагута.
По его словам, ВСУ продолжают идти вперед, освобождая Херсонскую область. При этом, как отмечает Лагута, Херсонщину покинуло около половины населения.
Напомним, на юге Украины на линии столкновения с российскими захватчиками продолжаются боевые действия. Так, в некоторых местах украинские защитники пошли в контрнаступление, однако оккупанты пытаются противостоять им, для чего были взорваны мосты через реку Ингулец в районе Давыдового Брода и Большой Александровки.
Фото: Людмила Денисова