Май, 26 в 15:51

Российская армия занимается перегруппировкой своих войск в Херсонской области и в оккупированных районах Запорожской области — это свидетельствует о намерении РФ закрепиться на этих территориях.

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на представителя Главного управления разведки Министерства обороны Вадима Скибицкого.

В настоящее время перемещение войск идет с территории оккупированного Крыма.

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– В Херсонской области, на захваченной территории Запорожской области, мы видим усиление, происходящее вследствие перемещения войск с территории Крымского полуострова. А это идет транзитом из Российской Федерации. Соответственно, мы видим, насколько мощная разворачивающаяся сейчас Россией группировка войск на оккупированных территориях юга Украины, – рассказал Скибицкий.

В эту группировку входят также воздушные и морские силы врага.

По словам представителя ГУР Минобороны, с начала мая оккупанты в южных областях Украины начали готовить инженерные сооружения.

– Строятся даже не одна, и не две, а третья линия обороны. И это говорит о том, что оккупация этих территорий, а можно говорить о перспективе, что Российская Федерация хочет остаться надолго. Именно эти военные аспекты, военные индикаторы указывают на намерения России захватить и удерживать эти территории, – подчеркнул представитель военной разведки.

Ранее глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российские оккупанты поняли, что им не удастся провести на временно захваченных территориях Херсонской области так называемый референдум о создании очередной фейковой “республики”.

Именно поэтому захватчики рассматривают вариант создания “губернии”.