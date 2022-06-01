ЗСУ звільнили на Херсонщині понад 20 населених пунктів – голова ОВА
За словами голови Херсонської ОВА Геннадія Лагути, на Херсонщині з боку Дніпропетровської області вже звільнено від російської окупації понад 20 населених пунктів.
Про це Лагута заявив в ефірі національного телемарафону у середу, 1 червня.
– Біля Дніпропетровської області звільнено понад 20 населених пунктів, – сказав Лагута.
За його словами, ЗСУ продовжують йти вперед, звільняючи Херсонську область. Водночас, як зазначає Лагута, Херсонщину залишило близько половини населення.
Нагадаємо, на півдні України на лінії зіткнення з російськими загарбниками продовжуються бойові дії. Так, у деяких місцях українські захисники пішли у контрнаступ, проте окупанти намагаються протистояти їм, для чого було підірвано мости через річку Інгулець у районі Давидового Броду та Великої Олександрівки.
Фото: Людмила Денісова