ЗСУ звільнили на Херсонщині понад 20 населених пунктів – голова ОВА

Червень, 01 в 19:20

За словами голови Херсонської ОВА Геннадія Лагути, на Херсонщині з боку Дніпропетровської області вже звільнено від російської окупації понад 20 населених пунктів.

Про це Лагута заявив в ефірі національного телемарафону у середу, 1 червня.

– Біля Дніпропетровської області звільнено понад 20 населених пунктів, – сказав Лагута.

За його словами, ЗСУ продовжують йти вперед, звільняючи Херсонську область. Водночас, як зазначає Лагута, Херсонщину залишило близько половини населення.

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Нагадаємо, на півдні України на лінії зіткнення з російськими загарбниками продовжуються бойові дії. Так, у деяких місцях українські захисники пішли у контрнаступ, проте окупанти намагаються протистояти їм, для чого було підірвано мости через річку Інгулець у районі Давидового Броду та Великої Олександрівки.

Фото: Людмила Денісова