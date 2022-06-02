Июнь, 02 в 20:38

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что в боях на Донбассе ежедневно погибает до 100 украинских военных, еще около 500 получают ранения. Об этом он рассказал во время Международного форума безопасности GLOBSEC в Братиславе.

Зеленский уточнил, что на Харьковском направлении сегодня наблюдаются “мощные шаги вперед”, а на Востоке нашего государства – “очень сложная ситуация”.

– До 100 человек на Востоке государства, где Россия собрала все свои войска на сегодня, все, что у них есть – до 100 человек погибает ежедневно. И около нескольких сотен человек – 450-500 человек даже иногда бывает – раненых каждый день. Это на Востоке нашего государства. Там идет битва, битва за ценности, – отметил президент.

Он добавил, что все должны понять, что война продолжается, даже после деоккупации Киевской и других областей Украины. По его словам, сотни семей не дождутся своих близких.

Сейчас смотрят

Зеленский подчеркнул, что это для Украины сегодня очень большой вызов.

Он отметил, что Украина верит в свою победу, и подчеркнул необходимость помощи всех стран для победы в войне с РФ.