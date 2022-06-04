Июнь, 03 в 21:18

По состоянию на 3 июня, стоимость борща по традиционному рецепту на четырех человек составляет 95 грн. А это на 16,09% дороже, чем было до 24 февраля. Тогда приготовление украинского блюда обходилось в 81,84 грн.

– Все ингредиенты борща, кроме картофеля, подорожали в разной степени: от незначительных 7,7% до существенных 22,56%. Больше всего возросла цена капусты (+22,56%). Далее по шкале подорожания – свинина (+22,31%), морковь (+18,08%) и свекла (+16,86%). Единственный овощ, цена которого уменьшилась – картофель (-20,11%). Несущественно подорожала сметана (+7,7%), – говорится в сообщении экспертно-аналитического центра BRDO.

Стоимость пищевых продуктов значительно колеблется в зависимости от региона и даже торговой сети, поскольку сейчас около 30% стоимости продукции составляют именно логистические затраты. Они стремительно выросли из-за нехватки топлива, усложненных маршрутов доставок и нехватки транспортных средств.

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Эксперты отмечают, что сезонного снижения цен на овощи ждать не стоит.

— Остановка импорта овощей из-за границы, связанная с блокадой украинских портов, а также остановка поставок овощной продукции из восточных областей создает значительные дефициты на внутреннем рынке Украины, что влечет за собой значительное инфляционное давление. Рост стоимости удобрений и их дефицит на рынке тоже не добавляют оптимизма, — говорит главная экономистка BRDO Юлия Корнеева.

Источник: BRDO