Оккупация Юга Украины: Россия отобрала продукты у местных жителей

Май, 24 в 10:48

Оккупировав часть южного региона Украины, Россия отобрала у украинцев ряд продуктов, являющихся настоящей визитной карточкой нашей страны. В первую очередь это помидоры и арбузы, но не только они.

– К сожалению, похоже, мы уже в этом году потеряли мелитопольскую черешню. Это самый качественный продукт в Европе. Это тот продукт, который Украина запатентовала как региональный знак, чтобы мы могли гордиться им не только в Украине, но и в Европе. Возможны определенные проблемы с обеспечением рынка арбузами. Херсонские арбузы – одни из самых качественных продуктов по своим вкусовым качествам. Это особый вкус и качество. Но надеемся, что до конца лета мы сможем вернуть эти территории, — отметил заместитель директора Национального научного центра Институт аграрной экономики НАН Украины Николай Пугачев.

Кроме того, возможны проблемы с теми продуктами, которые особенно нуждаются в солнечных лучах. Это сладкий и болгарский перец.

— Те перцы, которые снабжались Югом Украины – с Херсона, Николаевщины. Также продукты переработки, на которые ориентировалась перерабатывающая промышленность нашего южного региона. Это томаты в первую очередь. Возможны проблемы с производством томатной пасты, консервов, содержащих сладкий перец, а также перцы консервированные, — добавил Пугачев.

Эксперты убеждены, что это временная потеря, и совсем скоро украинские территории, на которых выращивают такие уникальные продукты, освободят от российской оккупации.