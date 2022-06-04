Червень, 03 в 21:18

Станом на 3 червня вартість борщу за традиційним рецептом на чотирьох осіб – 95 грн. А це на 16,09% дорожче, ніж було до 24 лютого. Тоді приготування української страви обходилось у 81,84 грн.

– Всі інгредієнти борщу, окрім картоплі, подорожчали різною мірою: від незначних 7,7% до істотних 22,56%. Найбільше зросла ціна капусти (+22,56%). Далі за шкалою подорожчання — свинина (+22,31%), морква (+18,08%) та буряк (+16,86%). Єдиний овоч, ціна якого зменшилась — картопля (-20,11%). Неістотно подорожчала сметана (+7,7%), – йдеться у повідомленні незалежного експертно-аналітичного центру BRDO.

Вартість харчових продуктів значно коливається залежно від регіону та навіть торговельної мережі, оскільки зараз близько 30% вартості продукції складають саме логістичні витрати. Вони стрімко зросли через нестачу палива, ускладнені маршрути доставок та нестачу транспортних засобів.

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Експерти зазначають, що сезонного зниження цін на овочі чекати не варто.

– Зупинка імпорту овочів з-за кордону пов’язана із блокадою українських портів, а також зупинка поставок овочевої продукції зі східних областей створює значні дефіцити на внутрішньому ринку України, що спричиняє значний інфляційний тиск. Зростання вартості добрив та їхній дефіцит на ринку також не додають оптимізму, – каже головна економістка BRDO Юлія Корнєєва.

Джерело: BRDO