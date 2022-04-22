К мародерству на территории Украины присоединилась российская ФСБ (Федеральная служба безопасности). Сотрудники ФСБ начали “крышевать” российских солдат-мародеров и отбирать у них награбленное.

Об этом свидетельствует очередной аудиоперехват телефонного разговора оккупантов, который обнародовала Служба безопасности Украины.

По информации СБУ, представители ФСБ изымают у российских захватчиков дорогие вещи, украденные у украинцев. Вместо этого они обещают не привлекать солдат-мародеров к уголовной ответственности.

В обнародованном СБУ телефонном разговоре один из оккупантов жалуется своей жене, что уже не сможет вывезти в РФ награбленное в Украине имущество, поскольку все забирают ФСБшники.

– Я уже ничего не вывезу. 63 iPhone было, 13-х на 516 гигабайт, Pro Max. Сколько бы бабок было!.. Фебсы забрали! ФСБшники, – заявил оккупант в разговоре с женой.

Комментируя эту информацию, в СБУ подчеркнули, что российским захватчикам придется вернуть все награбленное в Украине имущество или компенсировать убытки.

– Наверное, после массового выхода западных брендов с рынка РФ ФСБ получила новое стратегическое задание по “импортозамещению”. По крайней мере, для своего руководства… Но напоминаем мародерам с Лубянки, что все награбленное придется вернуть или компенсировать ущерб, – отметили в СБУ.

Недавно массовое мародерство военнослужащих РФ на территории Украины прокомментировал президент Владимир Зеленский. Он отметил, что сейчас наблюдается столкновение двух разных миров: украинцев, которые жили мирной жизнью, строили планы на будущее, и российских захватчиков-мародеров, униженных собственным государством.

После полномасштабного вторжения в Украину они грабили и вывозили в РФ все, что имело хоть какую-то ценность. Доходило до того, что оккупанты доставали защитные пластины из своих бронежилетов, чтобы туда спрятать украденные у украинцев ноутбуки и планшеты.