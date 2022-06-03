Червень, 03 в 12:56

Російські загарбники масово мародерять на території України. Путінські солдати крадуть усе, що бачать, не гребують навіть магнітиками з холодильників.

Про це свідчить нова телефонна розмова окупантів, яку перехопила та оприлюднила Служба безпеки України.

Судячи з розмов, окупанти заздрять тому, що до повномасштабної війни українці могли подорожувати світом, тоді як для більшості населення РФ це недосяжна розкіш.

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– Я магнітиків набрав. Ми коли у будинку оселилися, вони такі мандрівники: вони були в Китаї, в Італії, у Парижі. До**я, коротше, де були. Вони їм не потрібні, не знадобились, ось я їх собі взяв, – розповів один із російських мародерів своєму братові.

Він підтвердив, що путінські солдати крадуть в Україні все підряд – “пилки, болгарки, все додому”.

Окупант також поскаржився, що забив сумку косметичними кремами і планував їх відправити разом із 10 кавомашинами додому та продати. Але все це “добро” згоріло.

– Але ми радили б йому більше думати не про косметику, а про те, чи повернеться він взагалі додому. Бо мертвому ні припарка, ні жоден крем не допоможе, – наголосили в СБУ.

Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення війська РФ займаються мародерством на території України. Усе награбоване окупанти відправляють до Росії.

У СБУ публікували дані, що до мародерства на території України долучилася ФСБ РФ, співробітники якої “кришують” російських солдатів-мародерів та відбирають у них награбоване.

Днями прокуратура оголосила підозру 10 військовослужбовцям РФ, які розграбували майно мешканців Бучі у Київській області.