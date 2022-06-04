Евросоюз официально приостановил все сборы и пошлины с украинского экспорта

Июнь, 03 в 22:50

В Евросоюзе с субботы, 4 июня, вступит в силу временная приостановка всех сборов и пошлин с товаров, которые будут поступать в ЕС из Украины. Всего новые правила ввели сроком на один год – до 5 июня 2023 года.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте официального журнала ЕС.

– Это беспрецедентный шаг, направленный на развитие экономики Украины, которая была значительно ослаблена в результате российской агрессии. Он поможет преодолеть тяжелую ситуацию, в которой оказались украинские производители и экспортеры после российского военного вторжения, – заявила представитель Еврокомиссии по вопросам сельского хозяйства и торговли Мириам Гарсия Феррер.

Уточняется, что отмена пошлин коснется экспорта из Украины промышленной продукции, фруктов и овощей, а также – антидемпинговых пошлин по импорту стали.