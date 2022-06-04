Євросоюз офіційно призупинив усі збори та мита з українського експорту

Червень, 03 в 22:50

У Євросоюзі з суботи, 4 червня, набуде чинності тимчасове призупинення всіх зборів та мит з товарів, які надходитимуть до ЄС з України. Загалом нові правила запровадили терміном на один рік – до 5 червня 2023 року.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті офіційного журналу ЄС.

– Це безпрецедентний крок, спрямований на розвиток економіки України, яка була значно ослаблена внаслідок російської агресії. Він допоможе подолати важку ситуацію, в якій опинилися українські виробники та експортери після російського військового вторгнення, – заявила представниця Єврокомісії з питань сільського господарства та торгівлі Міріам Гарсія Феррер.

Уточнюється, що скасування мит торкнеться експорту з України промислової продукції, фруктів та овочів, а також – антидемпінгових мит щодо імпорту сталі.