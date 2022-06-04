Июнь, 04 в 20:57

Международный легион защиты Украины сообщил о гибели четырех иностранных граждан из Германии, Австралии, Франции и Нидерландов.

Как сообщает пресс-служба иностранного легиона, иностранцы погибли в боях с российским захватчиками.

— Мы хотим вспомнить и почтить память наших павших братьев, которые отправились в Украину, чтобы присоединиться к храбрейшим из храбрых и сражаться плечом к плечу с защитниками Украины, — говорится в сообщении.

Иностранный легион пишет, что погибшие воины сражались за защиту суверенитета Украины, сражались, чтобы показать врагу, что ценности свободы и демократии, которые цивилизованный мир сейчас защищает вместе, не могут и не будут уничтожены ракетами или артиллерией.

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— Мы потеряли наших братьев в бою, но их храбрость, их память и наследие будут вечно вдохновлять нас. Украинский народ и Вооруженные силы Украины отдают дань уважения самопожертвованию иностранных героев, которые пришли защитить украинский народ от этого варварского вторжения, а также защищать свободу и демократию повсюду, — говорится в сообщеннии.

Четыре воина из Международного легиона погибли при защите Украины / 4 фотографии

По словам иностранного легиона, погибли Рональд Вогелаар, Майкл О’Нил, Бьорн Бенджамин Клавис и Вильфрид Блерио.

— Нет слов, чтобы выразить нашу благодарность за их службу и абсолютную жертву. Это невоспетые герои, которые пришли сюда, чтобы защитить ценности, в которые они верили, и выступить против тирании, — говорится в сообщении.

В начале марта Министерство иностранных дел Украины представило веб-сайт для иностранных граждан, которые хотят вступить в Международный оборонный легион Украины.

Источник: International Legion of Defense of Ukraine (ILDU)

Фото: Генштаб ВСУ