ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Вместе мы сила
Факты / Мир

Для желающих вступить в Международный оборонный легион Украины создали сайт

Анастасия Гевко редактор ленты
МЗС України

Министерство иностранных дел Украины представило веб-сайт (http://fightforua.org) для иностранных граждан, которые хотят вступить в Международный оборонный легион Украины.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице министерства в соцсети Twitter.

– МИД Украины представил веб-сайт http://fightforua.org для иностранных граждан, желающих вступить в Международный оборонный легион Украины и защищать мир и безопасность в мире. Волонтеры Иностранного легиона снабжены полным сопровождением и не нуждаются в визе, – говорится в заявлении. 

Ранее Факты ICTV подготовили инструкцию того, как иностранцам вступить в Иностранный легион теробороны Украины.

Напомним, президент Владимир Зеленский объявил о создании Интернационального легиона территориальной обороны Украины и призвал иностранных граждан вступать в его ряды.

Читайте
Гуманитарные коридоры и захват города Тростянец: что происходит на десятые сутки войны в Украине

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка