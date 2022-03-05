Для желающих вступить в Международный оборонный легион Украины создали сайт

Министерство иностранных дел Украины представило веб-сайт (http://fightforua.org) для иностранных граждан, которые хотят вступить в Международный оборонный легион Украины.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице министерства в соцсети Twitter.

– МИД Украины представил веб-сайт http://fightforua.org для иностранных граждан, желающих вступить в Международный оборонный легион Украины и защищать мир и безопасность в мире. Волонтеры Иностранного легиона снабжены полным сопровождением и не нуждаются в визе, – говорится в заявлении.

Ранее Факты ICTV подготовили инструкцию того, как иностранцам вступить в Иностранный легион теробороны Украины.

Напомним, президент Владимир Зеленский объявил о создании Интернационального легиона территориальной обороны Украины и призвал иностранных граждан вступать в его ряды.