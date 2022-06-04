Червень, 04 в 20:57

Міжнародний легіон захисту України повідомив про загибель чотирьох іноземних громадян із Німеччини, Австралії, Франції та Нідерландів.

Як повідомляє пресслужба іноземного легіону, іноземці загинули у боях із російськими загарбниками.

– Ми хочемо згадати і вшанувати пам’ять наших загиблих братів, які вирушили в Україну, щоб приєднатися до найхоробріших з хоробрих і боротися пліч-о-пліч із захисниками України, – йдеться у повідомленні.

Іноземний легіон пише, що загиблі воїни боролися за захист суверенітету України, боролися, щоб показати ворогові, що цінності свободи та демократії, які цивілізований світ зараз захищає разом, не можуть і не будуть знищені ракетами чи артилерією.

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– Ми втратили наших братів у бою, але їхня хоробрість, їхня пам’ять і спадщина будуть вічно надихати нас. Український народ та Збройні сили України віддають шану самопожертву іноземних героїв, які прийшли захистити український народ від цього варварського вторгнення, а також захищати свободу та демократію всюди, – йдеться у повідомленні.

Чотири воїни з Міжнародного легіону загинули при захисті України / 4 фотографии

За словами іноземного легіону, загинули Рональд Вогелаар, Майкл О’Ніл, Бьорн Бенджамін Клавіс та Вільфрід Блеріо.

– Немає слів, щоб висловити нашу подяку за їхню службу та абсолютну жертву. Це незрілі герої, які прийшли сюди, щоб захистити цінності, в які вони вірили, і виступити проти тиранії, – йдеться у повідомленні.

На початку березня Міністерство закордонних справ України надало вебсайт для іноземних громадян, які хочуть вступити до Міжнародного оборонного легіону України.

Джерело: International Legion of Defense of Ukraine (ILDU)

Фото: Генштаб ЗСУ