Июнь, 04 в 0:14

Американские специалисты, которые приезжали в Украину в прошлом месяце и разбирали российское вооружение, задействованное во время полномасштабного вторжения РФ, нашли в нем оснащение из Евросоюза и США.

Об этом говорится в материале The New York Times.

Газета отмечает, что специалисты разбирали модернизированное российское вооружение, среди которого были лазерные дальномеры и секции по наведению крылатых ракет.

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По данным специалистов, почти вся техника РФ, попавшая в их руки, содержала детали из компаний ЕС и США – это микрочипы, печатные платы, антенны, двигатели и многое другое.

– Модернизированные российские системы вооружения и коммуникаций построены на основе западных чипов, – отметил один из специалистов неправительственной организации Conflict Armament Research, идентифицирующей и отслеживающей оружие и боеприпасы, Дэмиен Сплитерс.

Он рассказал, что компании из РФ в течение десятилетий пользовались доступом к “непрерывным поставкам” западных технологий, для модернизации вооружения, которое потом позиционировалось как российское.

В издании подчеркнули, что чиновники США “давно гордятся способностью своей страны поставлять технологии и боеприпасы всему остальному миру”.

Однако после российского полномасштабного вторжения Штатам пришлось “столкнуться с печальной реальностью” – инструменты, которые силы РФ используют для ведения войны, зачастую являются частью инноваций США.

Тем не менее, эти же технологии дают рычаг давления на РФ, так как с 24 февраля десятки стран запретили экспорт россиянам передовых технологий и таким образом уменьшили возможность России производить оружие на замену уничтоженного в российско-украинской войне.