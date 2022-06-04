В захваченной в Украине технике РФ нашли детали из Европы и США – NYT
Американские специалисты, которые приезжали в Украину в прошлом месяце и разбирали российское вооружение, задействованное во время полномасштабного вторжения РФ, нашли в нем оснащение из Евросоюза и США.
Об этом говорится в материале The New York Times.
Газета отмечает, что специалисты разбирали модернизированное российское вооружение, среди которого были лазерные дальномеры и секции по наведению крылатых ракет.
По данным специалистов, почти вся техника РФ, попавшая в их руки, содержала детали из компаний ЕС и США – это микрочипы, печатные платы, антенны, двигатели и многое другое.
– Модернизированные российские системы вооружения и коммуникаций построены на основе западных чипов, – отметил один из специалистов неправительственной организации Conflict Armament Research, идентифицирующей и отслеживающей оружие и боеприпасы, Дэмиен Сплитерс.
Он рассказал, что компании из РФ в течение десятилетий пользовались доступом к “непрерывным поставкам” западных технологий, для модернизации вооружения, которое потом позиционировалось как российское.
В издании подчеркнули, что чиновники США “давно гордятся способностью своей страны поставлять технологии и боеприпасы всему остальному миру”.
Однако после российского полномасштабного вторжения Штатам пришлось “столкнуться с печальной реальностью” – инструменты, которые силы РФ используют для ведения войны, зачастую являются частью инноваций США.
Тем не менее, эти же технологии дают рычаг давления на РФ, так как с 24 февраля десятки стран запретили экспорт россиянам передовых технологий и таким образом уменьшили возможность России производить оружие на замену уничтоженного в российско-украинской войне.