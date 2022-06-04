Червень, 04 в 0:14

Американські фахівці, які приїжджали в Україну минулого місяця та розбирали російське озброєння, задіяне під час повномасштабного вторгнення РФ, знайшли у ньому обладнання з Євросоюзу та США.

Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

Газета зазначає, що фахівці розбирали модернізоване російське озброєння, серед якого були лазерні далекоміри та секції з наведення крилатих ракет.

Зараз дивляться

За даними фахівців, майже вся техніка РФ, що потрапила до їхніх рук, містила деталі з компаній ЄС та США – це мікрочіпи, друковані плати, антени, двигуни та багато іншого.

– Модернізовані російські системи озброєння та комунікацій побудовані на основі західних чіпів, – зазначив один із фахівців неурядової організації Conflict Armament Research, що ідентифікує та відстежує зброю та боєприпаси, Демієн Сплітерс.

Він розповів, що компанії з РФ протягом десятиліть користувалися доступом до “безперервних постачань” західних технологій для модернізації озброєння, яке потім позиціонувалося як російське.

У виданні наголосили, що чиновники США “давно пишаються здатністю своєї країни постачати технології та боєприпаси решті світу”.

Однак після російського повномасштабного вторгнення Штатам довелося “зіткнутися з сумною реальністю” – інструменти, які сили РФ використовують для ведення війни, часто є частиною інновацій США.

Проте ці ж технології дають важіль тиску на РФ, оскільки з 24 лютого десятки країн заборонили експорт росіянам передових технологій і таким чином зменшили можливість Росії виробляти зброю на заміну знищеної у російсько-українській війні.