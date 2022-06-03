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Факты / Украина
Илья Нежигай |
Бои за Северодонецк и контрнаступление ВСУ в Херсонской области: что происходит на 100-й день войны (онлайн)

Бои за Северодонецк и контрнаступление ВСУ в Херсонской области: что происходит на 100-й день войны (онлайн)

Оккупационные силы РФ продолжают нанести удары по территориям Украины ракетами и артиллерией. В этот раз под удар попали Николаев, Бердянск и Днепропетровскую. Враг бьет в разные районы городов.

Кроме того, захватчики продолжают наступление на Северодонецк в Луганской области, но полного успеха не имеют.

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00:22 - 03 июня

Обстрел ж/д инфраструктуры во Львовской области привел к тяжелым повреждениям. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава правления Укрзализныци Александр Камышин.

4 ракеты долетели до своих целей, но ремонтные работы были начаты незамедлительно. Заблокированные поезда начали движение уже в 01:00 ночи.

Он также отметил, что на деоккупированных территориях почти полностью восстановлено железнодорожное сообщение.

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00:04 - 03 июня

Лисичанск в Луганской области ежеминутно обстреливается врагом, в результате чего разрушены уже около 60% города.

Об этом рассказал руководитель городской военно-гражданской администрации Лисичанская Александр Заика в комментарии ведущей Яни Брензей в эфире национального телемарафона.

– Очень тяжелый день, как и каждый день. К сожалению, сейчас обстрелы стали мощными, гатят по всему городу без перерыва, почти каждую минуту что-то прилетает. Но наши воины держат Лисичанск очень сильно. У нас ребята очень крутые, поэтому я уверен, что нам нужно немного времени и мы пойдем вперед, — сказал он.

Александр Заика также прокомментировал данные американских военных исследователей, которые говорят о возможных попытках врага обойти Лисичанск и зайти с юга и запада, чтобы обойти форсирование реки Северский Донец.

— Динамика такая есть, но наша артиллерия и войско работают очень хорошо. Поэтому шансов у них почти нет, – сказал он.

По его словам, трасса Лисичанск-Бахмут находится под контролем ВСУ, но она простреливается и проехать там очень тяжело. Это причина, почему пока нет возможности эвакуироваться, поскольку это имеет очень много рисков.

— Там гатят без перерыва, проехать очень тяжело, но есть альтернативные дороги, по которым можно передвигаться более-менее безопасно», — сказал он.

Александр Заика сказал, что из 100 тыс. населения в городе осталось до 20 тыс. жителей.

Кроме того, в настоящее время разрушены около 60% города, включая инфраструктуру и жилую застройку.

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