Данилов назвал нужное количество бойцов для возвращения захваченных территорий
Для того чтобы осуществлять успешное контрнаступление, освобождать оккупированные территории на юге и востоке , Украине нужно еще 25 тысяч военных, а это шесть новых бригад.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он уверен, что с помощью новых подразделений Украина сможет вернуть все захваченные территории.
Секретарь СНБО отметил, что на первом этапе войны Россия не смогла осуществить блицкриг также благодаря поставкам вооружения с Запада.
Однако РСЗО из США поступают с ограниченным боезапасом и могут стрелять всего на 80 км, а не на 300 км. В свою очередь Украине нужно вооружение с большей дальностью, чтобы поразить российские тылы и предотвратить поставки вражеского оружия.
Данилов считает, что Запад будет предоставлять Украине оружие, “пока мы не победим Россию”.
Источник: Financial Times