Июнь, 06 в 22:33

Для того чтобы осуществлять успешное контрнаступление, освобождать оккупированные территории на юге и востоке , Украине нужно еще 25 тысяч военных, а это шесть новых бригад.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он уверен, что с помощью новых подразделений Украина сможет вернуть все захваченные территории.

Секретарь СНБО отметил, что на первом этапе войны Россия не смогла осуществить блицкриг также благодаря поставкам вооружения с Запада.

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Однако РСЗО из США поступают с ограниченным боезапасом и могут стрелять всего на 80 км, а не на 300 км. В свою очередь Украине нужно вооружение с большей дальностью, чтобы поразить российские тылы и предотвратить поставки вражеского оружия.

Данилов считает, что Запад будет предоставлять Украине оружие, “пока мы не победим Россию”.

Источник: Financial Times