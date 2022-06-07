Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Данілов назвав потрібну кількість бійців для повернення захоплених територій

Маліновська Ангеліна, Редактор сайту
Олексій Данілов

Для того аби здійснювати успішний контрнаступ, звільняти окуповані території на півдні та сході, Україні потрібно ще 25 тисяч військових, а це шість нових бригад.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Він впевненний, що за допомогою нових підрозділів Україна зможе повернути всі захоплені території.

Читайте
Не жменька, обіцяна Великою Британією та США: Арестович назвав потрібну кількість РСЗВ

Секретар РНБО зазначив, що на першому етапі війни Росія не змогла здійснити бліцкриг також завдяки постачанню озброєння з Заходу.

Зараз дивляться

Проте РСЗВ зі США надходять з обмеженим боєзапасом і можуть стріляти лише на 80 км, а не на 300 км. Своєю чергою Україні потрібно озброєння з більшою дальністю, щоб уразити російські тили і запобігти постачанню ворожої зброї.

Данілов вважає, що Захід надаватиме Україні зброю, “поки ми не переможемо Росію”.

Джерело: Financial Times

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка