Червень, 06 в 22:33

Для того аби здійснювати успішний контрнаступ, звільняти окуповані території на півдні та сході, Україні потрібно ще 25 тисяч військових, а це шість нових бригад.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Він впевненний, що за допомогою нових підрозділів Україна зможе повернути всі захоплені території.

Секретар РНБО зазначив, що на першому етапі війни Росія не змогла здійснити бліцкриг також завдяки постачанню озброєння з Заходу.

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Проте РСЗВ зі США надходять з обмеженим боєзапасом і можуть стріляти лише на 80 км, а не на 300 км. Своєю чергою Україні потрібно озброєння з більшою дальністю, щоб уразити російські тили і запобігти постачанню ворожої зброї.

Данілов вважає, що Захід надаватиме Україні зброю, “поки ми не переможемо Росію”.

Джерело: Financial Times