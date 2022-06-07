Не горстка, обещанная Великобританией и США: Арестович назвал нужное количество РСЗО

Июнь, 06 в 22:15

Советник главы ОП Алексей Арестович в очередном интервью для иностранного СМИ рассказал, с какой численностью оружия Украина сможет победить в войне с РФ.

По его мнению, для этого нужна не “горстка, обещанная Великобританией и США”, а по меньшей мере 60 РСЗО.

— Если мы получим 60 таких систем (РСЗО, — Ред.), то российские войска будут остановлены и не смогут продвигаться. Если 40, — они замедлятся, понеся большие потери. Если 20, — они продолжат наступление с большими потерями, чем сейчас, — сказал Арестович.

Напомним, что 6 июня правительство Великобритании официально подтвердило, что предоставит Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270, чтобы помочь защититься от полномасштабной российской агрессии.

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А 1 июня администрация президента США подтвердила передачу Украине РСЗО HIMARS и боеприпасов к ним в рамках нового пакета военной помощи.

Источник: The Guardian