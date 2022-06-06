Июнь, 06 в 18:04

Президент Украины Владимир Зеленский выступил за идею о визовом режиме с Российской Федерацией. Он уточнил, что располагает “достаточными возможностями”, чтобы довести ее до позитивного результата.

– Считаю, что это неплохая идея – ввести визовый режим с РФ. И, во-вторых, наверное, у меня сегодня достаточно возможностей, чтобы довести это до позитивного для украинцев результата, – цитирует заявление президента Интерфакс-Украина.

Напомним, 26 мая Владимир Зеленский выступил в поддержку петиции о введении визового режима в Украине для граждан Российской Федерации.

Он также поручит премьер-министру Денису Шмыгалю проработать этот вопрос.