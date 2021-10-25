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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Нужен ли Украине визовый режим с Россией: позиция секретаря СНБО

Олексій Данілов - секретар РНБО

Секретарь СНБО Алексей Данилов, говоря о том, будет ли подниматься вопрос об обрыве коммуникаций с Россией, в частности, о введении визового режима, отметил, что, прежде всего, Украине необходимо понимать, что она будет иметь после таких действий.

– Мы и так понимаем, кто к нам едет, кого мы не пускаем. Хочу сказать, эта информация достаточно специфическая. На самом деле наши пограничники колоссальное количество людей по тем или иным причинам не пропускают на нашу территорию. Какую задачу решит введение визового режима? – отметил он.

Данилов добавил, что РФ очень агрессивно относится к Украине как к государству, она не скрывает, что ее цель – это наше уничтожение.

– Они считают, что Украина – это искусственный проект, который не должен существовать на карте мира, и делают для этого все возможное. Это и ситуация с украинским Крымом, и ситуация, связанная с территорией Донецкой и Луганской областей, – сказал секретарь СНБО.

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Источник: РБК-Украина

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