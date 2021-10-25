Нужен ли Украине визовый режим с Россией: позиция секретаря СНБО

Секретарь СНБО Алексей Данилов, говоря о том, будет ли подниматься вопрос об обрыве коммуникаций с Россией, в частности, о введении визового режима, отметил, что, прежде всего, Украине необходимо понимать, что она будет иметь после таких действий.

– Мы и так понимаем, кто к нам едет, кого мы не пускаем. Хочу сказать, эта информация достаточно специфическая. На самом деле наши пограничники колоссальное количество людей по тем или иным причинам не пропускают на нашу территорию. Какую задачу решит введение визового режима? – отметил он.

Данилов добавил, что РФ очень агрессивно относится к Украине как к государству, она не скрывает, что ее цель – это наше уничтожение.