Зеленський підтримав ідею візового режиму із Росією
Президент України Володимир Зеленський виступив за ідею про візовий режим із Російською Федерацією. Він уточнив, що має “достатні можливості”, щоб довести її до позитивного результату.
– Вважаю, що це непогана ідея – запровадити візовий режим із РФ. І, по-друге, напевно, маю сьогодні достатньо можливостей, щоб довести це до позитивного для українців результату, – цитує заяву президента Інтерфакс-Україна.
Нагадаємо, 26 травня Володимир Зеленський виступив на підтримку петиції щодо запровадження візового режиму в Україні для громадян Російської Федерації.
Він також доручить прем’єр-міністрові Денису Шмигалю опрацювати це питання.
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