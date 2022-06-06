Червень, 06 в 18:04

Президент України Володимир Зеленський виступив за ідею про візовий режим із Російською Федерацією. Він уточнив, що має “достатні можливості”, щоб довести її до позитивного результату.

– Вважаю, що це непогана ідея – запровадити візовий режим із РФ. І, по-друге, напевно, маю сьогодні достатньо можливостей, щоб довести це до позитивного для українців результату, – цитує заяву президента Інтерфакс-Україна.

Нагадаємо, 26 травня Володимир Зеленський виступив на підтримку петиції щодо запровадження візового режиму в Україні для громадян Російської Федерації.

Він також доручить прем’єр-міністрові Денису Шмигалю опрацювати це питання.