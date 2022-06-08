Апелляционный суд запретил Оппозиционный блок

Июнь, 08 в 17:48

В среду, 8 июня, стало известно о том, что Восьмой апелляционный административный суд запретил деятельность политической партии Оппозиционный блок.

Об этом говорится в решении суда, копия которого находится у общественного движения Чесно.

– Имущество партии и всех ее ячеек, согласно решению суда, передается государству. Но само решение может быть обжаловано в Верховном суде, – говорится в тексте.

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Аналитик издания Игорь Фещенко отмечает, что заседание суда формально было открытым, однако журналистов не допустили в зал судебных заседаний без объяснений.

Также в суде не ответили на письменное ходатайство о проведении видеотрансляции заседания.

Сообщается, что из-за закрытости судебного процесса причины запрета Оппозиционного блока станут известны только после того, как появился полный текст судебного решения.

По данным активистов, само заседание суда продлилось около полутора часов.

В движении Чесно напоминают, что ведут реестр госизменников, в котором находится уже 16 представителей Оппозиционного блока, среди которых – экс-нардеп Евгений Балицкий, которого назначили фейковым губернатором оккупантов в Запорожье, и Галина Данильченко, ставшая самопровозглашенной и.о. городского головы Мелитополя, и одной из первых перешедшая на сторону врага.

Тем временем лидер движения Вита Думанская утверждает, что запрет партий не даст желаемого результата сам по себе.

– Мы знаем о том, что уже запрещали Компартию, дальше у нас перестала работать Партия регионов. И многие перешли либо в Оппоблок, либо в ОПЗЖ, либо в другие пророссийские партии. Мы этот вопрос исследовали. Политики из указанных политсил и дальше работают, создавая новые партии. Прокуратура расследует более 2 000 фактов госизмены и только 18% направлены в суд. Главная цель нашего реестра – помнить о каждом коллаборанте и предателе. Правоохранители должны привлечь их к ответственности. Тогда такие политики не смогут снова баллотироваться. Иначе нам снова придется бороться с ними и их новыми проектами, – резюмировала она.