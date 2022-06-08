Апеляційний суд заборонив Опозиційний блок

Червень, 08 в 17:48

У середу, 8 червня, стало відомо, що Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність політичної партії Опозиційний блок.

Про це йдеться у рішенні суду, копія якого знаходиться у громадського руху Чесно.

– Майно партії та всіх її осередків, згідно з рішенням суду, передається державі. Але саме рішення може бути оскаржене у Верховному суді, – йдеться у тексті.

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Аналітик видання Ігор Фещенко зазначає, що засідання суду формально було відкритим, проте журналістів не допустили до зали судових засідань без пояснень.

Також у суді не відповіли на письмове клопотання щодо проведення відеотрансляції засідання.

Повідомляється, що через закритість судового процесу причини заборони Опозиційного блоку стануть відомими лише після того, як з’явився повний текст судового рішення.

За даними активістів, саме засідання суду тривало близько півтори години.

У русі Чесно нагадують, що ведуть реєстр держзрадників, у якому перебуває вже 16 представників Опозиційного блоку, серед яких – екснардеп Євген Балицький, якого призначили фейковим губернатором окупантів у Запоріжжі, та Галина Данильченко, яка стала самопроголошеною в.о. міського голови Мелітополя, і однієї з перших, хто перейшов на бік ворога.

Тим часом, лідер руху Віта Думанська стверджує, що заборона партій не дасть бажаного результату сама по собі.

– Ми знаємо, що вже забороняли Компартію, далі у нас перестала працювати Партія регіонів. І багато хто перейшов або в Оппоблок, або в ОПЗЖ, або в інші проросійські партії. Ми це питання досліджували. Політики із зазначених політсил і далі працюють, створюючи нові партії. Прокуратура розслідує понад 2 000 фактів держзради та лише 18% направлено до суду. Головна мета нашого реєстру – пам’ятати про кожного колаборанта та зрадника. Правоохоронці мають притягти їх до відповідальності. Тоді такі політики не матимуть змоги знову балотуватися. Інакше нам знову доведеться боротися з ними та їхніми новими проектами, – резюмувала вона.