Арестович предположил, когда мужчин начнут производить за границу

Июнь, 08 в 8:24

Перспективы решения вопроса выезда за границу есть, дискуссия сдвинулась с мертвой точки.

Об этом заявил советник главы офиса президента Алексей Арестович в интервью на канале Фейгин LIVE.

— Возможно граждане, те же моряки, услышат: “Можете выезжать на таких-то условиях”, — отметил советник главы Офиса Президента.

Что касается мобилизации в Украине, Арестович отметил, что на сегодняшний день в Украине количество человеческого резерва превышает наличие техники, которой можно его вооружить.

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– Мы держим людей, но особенно вооружить их нечем. Куда там новых призывать? Разве что по отдельным специальностям. Работающие за рубежом могут поддерживать свои семьи. Те же моряки за прошлый год 4 миллиарда долларов отправили в Украину. Это очень серьезная помощь экономке, которая наполовину просела из-за войны, — сказал Арестович.

Арестович отметил, что важно учитывать профессиональную пригодность, мотивацию при отборе людей, мобилизовать их по специальностям и добавил, что он является сторонником дифференцированной мобилизации.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 105-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Фейгин LIVE