Арестович предположил, когда мужчин начнут производить за границу
Перспективы решения вопроса выезда за границу есть, дискуссия сдвинулась с мертвой точки.
Об этом заявил советник главы офиса президента Алексей Арестович в интервью на канале Фейгин LIVE.
— Возможно граждане, те же моряки, услышат: “Можете выезжать на таких-то условиях”, — отметил советник главы Офиса Президента.
Что касается мобилизации в Украине, Арестович отметил, что на сегодняшний день в Украине количество человеческого резерва превышает наличие техники, которой можно его вооружить.
– Мы держим людей, но особенно вооружить их нечем. Куда там новых призывать? Разве что по отдельным специальностям. Работающие за рубежом могут поддерживать свои семьи. Те же моряки за прошлый год 4 миллиарда долларов отправили в Украину. Это очень серьезная помощь экономке, которая наполовину просела из-за войны, — сказал Арестович.
Арестович отметил, что важно учитывать профессиональную пригодность, мотивацию при отборе людей, мобилизовать их по специальностям и добавил, что он является сторонником дифференцированной мобилизации.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 105-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Фейгин LIVE