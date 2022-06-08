Арестович припустив, коли чоловіків почнуть випускати за кордон

Червень, 08 в 8:24

Перспективи розв’язання питання виїзду за кордон є, дискусія зрушила з мертвої точки.

Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович у інтерв’ю на каналі Фейгін LIVE.

– Можливо громадяни, ті ж самі моряки, почують: “Можете виїжджати на таких-то умовах”, – зазначив радник глави Офісу президента.

Щодо мобілізації в Україні, Арестович зазначив, що на сьогодні в Україні кількість людського резерву перевищує наявність техніки, якою можна його озброїти.

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– Ми тримаємо людей, але особливо озброїти їх нічим. Куди ж там нових призивати? Хіба що за окремими спеціальностями. Ті, хто працюють за кордоном, можуть підтримувати свої сім’ї. Ті ж моряки за минулий рік 4 мільярди доларів відправили в Україну. Це дуже серйозна допомога економці, яка наполовину просіла через війну, – сказав Арестович.

Арестович зазначив, що важливо враховувати професійну придатність, мотивацію при відборі людей, мобілізувати їх за спеціальностями та додав, що він є прихильником диференційованої мобілізації.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 105-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Фейгін LIVE