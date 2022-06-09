Июнь, 08 в 21:29

Украине не хватает тяжелого вооружения, чтобы победить российских захватчиков. Все в стране работают над тем, чтобы оружие появилось как можно быстрее.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире информационного телемарафона.

— В украинской армии есть профессионализм, есть мотивация, но нам действительно не хватает тяжелого вооружения, чтобы одержать победу над врагом — армией РФ, — отметила она.

По ее словам, президент Владимир Зеленский, Офис президента, Министерство обороны всеми силами пытаются взаимодействовать с европейскими партнерами по поводу помощи Украине. Также развернута большая работа с гражданским обществом, которое помогает работать с западными странами.

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— Украина ведет мощную кампанию на всех возможных уровнях, чтобы быстрее получить это тяжелое вооружение, которое нам нужно уже сейчас, — добавила Маляр.

Она подчеркнула, что РФ ведет активные разведывательно-диверсионные действия, чтобы сорвать любые договоренности и поставки вооружения и военной техники в Украину.

Маляр также отметила, что для Украины очень важно закрыть или защитить небо. Она утверждает, что по этому поводу есть разные коммуникации со странами. Но обычно все, что касается противовоздушной обороны, — очень сложный политический процесс.

Недавно посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что Украина хочет купить у Израиля системы перехвата ракет Железный купол.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 105-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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