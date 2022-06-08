Украина хочет купить Железный купол: что это за система и что говорят в Израиле
Украина хочет купить у Израиля системы перехвата ракет Железный купол. Об этом накануне напомнил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.
Он отметил, что Соединенные Штаты не будут против. Система Железный купол, установленная в Израиле, охраняет его территорию, перехватывая и уничтожая ракеты малой дальности.
Разработка – израильская, но Соединенные Штаты оказывают финансовую поддержку израильскому Железному куполу уже примерно 10 лет, и потратили $1,6 млрд на его производство и техническое обслуживание.
– Нам нужен Железный купол, чтобы спасти наших женщин и детей от обстрелов российскими ракетами. Я даже не хочу называть это оружием, потому что это защитное снаряжение. Железный купол – это то, что помогает защищать гражданских, им нельзя убивать, и нам не нужно пожертвование. Мы хотим его купить, – сказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.
Украинский посол призвал Тель-Авив подкрепить словесную поддержку Украины действиями.
До сих пор израильтяне ограничивались гуманитарной помощью, хотя заявления о возможности военной поддержки в Израиле ранее звучали. Однако они стихли – чтобы не раздражать Россию, считают эксперты.