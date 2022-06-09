Червень, 08 в 21:29

Україні не вистачає важкого озброєння, щоб перемогти російських загарбників. Усі в країні працюють над тим, щоб зброя з’явилася якнайшвидше.

Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр в ефірі інформаційного телемарафону.

– Українська армія має професіоналізм, має мотивацію, але нам справді не вистачає важкого озброєння, щоб здобути перемогу над ворогом — армією РФ, – зазначила вона.

За її словами, президент Володимир Зеленський, Офіс президента, Міністерство оборони усіма силами намагаються взаємодіяти з європейськими партнерами щодо допомоги Україні. Також розгорнута велика робота з громадянським суспільством, яке допомагає працювати з західними країнами.

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– Україна веде потужну кампанію на всіх можливих рівнях, щоб швидше отримати це важке озброєння, яке нам потрібне вже зараз, — додала Маляр.

Вона наголосила, що РФ веде активні розвідувально-диверсійні дії, щоб зірвати будь-які домовленості та постачання озброєння та військової техніки до України.

Маляр також зазначила, що для України надзвичайно важливо закрити або захистити небо. Вона стверджує, що з приводу цього є різні комунікації з країнами. Але зазвичай усе, що стосується протиповітряної оборони, – дуже складний політичний процес.

Нещодавно посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що Україна хоче купити в Ізраїлю системи перехоплення ракет Залізний купол.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 105-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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