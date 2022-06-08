Июнь, 08 в 0:46

Украине не следует считать, что страны Запада нам что-то должны, в плане поставок оружия. При этом следует быть благодарным как минимум за то, что уже нам предоставили наши партнеры.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Он прокомментировал проблему затягивания поставок оружия со стороны стран Запада.

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– Давайте будем иметь в виду, что Европа разная. Есть страны, стоящие совместно с нами бок о бок, есть страны, которые наблюдают за этими вещами. И это известная всем вещь, здесь я не открою сегодня какой-нибудь новости. Что касается вашего высказывания, что они там “задерживаются” – нужно иметь в виду, что нам никто ничего не обязан. Эта помощь, которую мы получаем от всех стран, нам нужно благодарить, что она на сегодняшний день есть… Если бы не было помощи наших партнеров, нам было бы крайне, крайне тяжело. Мы считаем, что нам все виноваты, а это немножко не так. Нам помогают, помощь идет почти каждый день, но это не подарки нам, — сказал Алексей Данилов.

Он добавил, что президент Владимир Зеленский ежедневно ведет переговоры о поставках Украине оружия от разных стран.

Секретарь СНБО отметил, что украинским Вооруженным силам действительно не хватает тяжелого вооружения для эффективной обороны от врага.

Кроме того, по его словам, армия России не слаба, поэтому следует обратить внимание, что после отсутствия успехов в нескольких областях Украины враг изменил тактику.

— Мы видим, что после того, как им здесь дали по зубам в Киевской, Черниговской, Сумской областях, откуда они подвинули, сегодня у них новая тактика: они готовят артиллерией с утра до вечера… Мы имеем дело со второй армией мира и не надо здесь кичиться, что они какие-то слабые, бестолковые, слушайте, они так же научились на этой войне воевать, — сказал Алексей Данилов.

Он подчеркнул, что помощь от международных партнеров идет в Украину ежедневно, но следует помнить, что Украина имеет около 1,2 тыс. км фронта.

– Легко не будет, потому что в этой войне каждая страна имеет свои интересы. Мы должны это считаться, должны это анализировать и мы должны это четко себе представлять, — добавил Алексей Данилов.

Он также отметил, что Европа очень пестрая в своем отношении к войне в Украине.

Алексей Данилов также прокомментировал оформление союза между Украиной, Великобританией и Польшей.

— Это вопрос, пожалуй, больше к президенту нашей страны, непосредственно ведущему и отвечающему, согласно нашей Конституции, за международные дела и за военные дела. Я сторонник того, чтобы этот союз был как можно скорее. Более того, я считаю, что он должен быть еще максимально расширен, и не ограничится этими тремя странами, – сказал он.

Алексей Данилов также прокомментировал дружеские отношения Украины с британским премьер-министром Борисом Джонсоном, которому накануне пытались объявить вотум недоверия, впрочем, без успеха.